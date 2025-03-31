Makas Atan Sürücüye 9 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Makas Atan Sürücüye 9 Bin Lira Ceza

Geniş Video İzle

Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 9.247 lira ceza kesildi.

31.03.2025 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Makas atarak ilerleyen sürücüye 9 bin lira ceza kesildi

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde makas atarak ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil sürücüsüne 9 bin 247 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre; önceki gün Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, aynı yöne seyir halinde olan diğer araçların kamerasına takıldı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücünün makas attığı anlara ait görüntüler sosyal medya sayfalarında paylaşıldı.

Bunun üzerine araştırma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakadan kimliği belirledikleri sürücüye 9 bin 247 lira idari para cezası uygulanırken; 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, Pamukkale, Otomobil, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yerel, Medya, Hukuk, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Makas Atan Sürücüye 9 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

08:01 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
00:02 Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti
21:56 Balıkesir’de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Balıkesir'de eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
21:44 İsrail Dışişleri Bakanı’ndan Erdoğan’a Sert Sözler, Türkiye’den Daha Sert Yanıt İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a Sert Sözler, Türkiye'den Daha Sert Yanıt
11:43 Dilenciler lüks araçlarla ’’Mesaiye’’ geldi Dilenciler lüks araçlarla ''Mesaiye'' geldi
11:38 Cengiz Ünder, ABD’de bir ilki yaşadı Cengiz Ünder, ABD'de bir ilki yaşadı
11:01 Ahmet Şara’nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri Ahmet Şara'nın kabinede görev verdiği kadın bakanın bilinmeyenleri
10:57 Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk’a patladı: Ne alaka hocam Oyundan alınan Abdülkerim milyonların gözü önünde Okan Buruk'a patladı: Ne alaka hocam
10:38 Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye’de Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de
10:36 Sergen Yalçın’dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur Sergen Yalçın'dan bomba iddia: Fenerbahçe şampiyon olur
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail’i kahru perişan eylesin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim, siyonist İsrail'i kahru perişan eylesin
09:59 İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş’a yakışmadı İbrahim Hatipoğlu derbi sonrası ateş püskürdü: Efendi Beşiktaş'a yakışmadı
09:49 Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 08:21:43. #7.12#
SON DAKİKA: Makas Atan Sürücüye 9 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement