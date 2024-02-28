Malatya'da Huzur ve Güven Uygulaması - Son Dakika
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Malatya'da Huzur ve Güven Uygulaması

Malatya'da vatandaşların bulunduğu noktalarda gerçekleştirilen huzur-güven uygulamasında bin 792 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek ele geçirildi ve 6 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

28.02.2024 19:22  Güncelleme: 19:24
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Malatya'da huzur ve güven uygulaması

MALATYA - Malatya'da vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu farklı noktalarda huzur-güven uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada bin 792 kişinin sorgulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 34 ekip 97 personelle, kent genelinde huzur-güven uygulaması yaptı. Genel asayiş olaylarına yönelik gerçekleştirilen uygulamada bin 792 kişi sorgulanırken 73 iş yeri denetlendi.

Uygulama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet fişek ele geçirilirken, 6 yoklama kaçağı hakkında ise işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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