(MALATYA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-12 Haziran 2026 tarihlerinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yaptı.
Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli, 2 araç ve 1 ikamette arama yapıldı. Aramalarda 4 bin 6 sentetik ecza hap, 450 gram esrar, 381 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Ekiplerce yürütülen operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Yerel › Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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