Malatya'da Vatandaşlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

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Malatya'da vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu.

Malatya'da vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Dolan camilerde vatandaşlar, önce namazlarını kılıp ardından bayramlaşmalarını gerçekleştirdi.

Geçen bayramda olduğu gibi bu bayram da resmi bayramlaşma Kernek Karagözlüler Camisinde bayram namazı sonrası yapıldı.

Bayramlaşma törenine Vali Vekili Reşit Özer Özdemir, Emniyet Müdürü Arif Çankal, Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Altın ile vatandaşlar katıldı. - MALATYA