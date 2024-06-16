Malazgirt'te yoğun katılımla bayram namazı kılındı

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Muş'un Malazgirt ilçesinde bayram namazı yoğun katılımla kılındı.

Malazgirt'te Kurban Bayramı namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Merkez Camisi'nde namazlarını eda eden vatandaşlar, bol bol dua etti. Cemaatle saf tutan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve önceki dönem Belediye Başkanı Cengiz Altın, namaz sonrasında vatandaşların bayramını tebrik ettiler.

Camide bayramlaşmanın ardından vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belirlenen alanlara gittiler. - MUŞ