Maltepe'de 3 katı çöken binada 5 kişi can verdi, İnan kardeşlerin ailesi bekledi - Son Dakika
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Maltepe'de 3 katı çöken binada 5 kişi can verdi, İnan kardeşlerin ailesi bekledi

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Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme oldu; 8 kişi kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan 25'inci saatte çıkarılan Zeynep İnan'ın, dün çıkarılan Ahmet Muhammet İnan'ın kardeşi olduğu; ailenin facia esnasında Trabzon'da olduğu ve enkaz önünde beklediği öğrenildi.

Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada enkaz altında hayatlarını kaybeden Ahmet Muhammet İnan ve Zeynep İnan'ın kardeş oldukları öğrenilirken, facia esnasında Trabzon'da olan anne babanın enkaz önündeki bekleyişleri yürekleri dağladı.

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti.

Gece boyunca süren arama çalışmaları devam ederken ulaşılmaya çalışılan son kişi olan Zeynep İnan'ın cansız bedeni, 25'inci saatte enkaz altından çıkarıldı. İnan'ın dün gündüz saatlerinde göçükten çıkarılan kişilerden Ahmet Muhammet İnan ile kardeş oldukları öğrenilirken; ailenin yaşanan facia esnasında Trabzon'da oldukları ortaya çıktı. Acılı ailenin sabahın erken saatlerinde enkaz başında İnan'ın çıkarılmasını bekledikleri anlar ise yürek dağladı.

Kaynak: İHA
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