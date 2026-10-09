Maltepe'de 7 katlı binanın 3. katında çökme yaşandı, 8 kişi kurtarıldı, 5 kişi öldü. - Son Dakika
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Maltepe'de 7 katlı binanın 3. katında çökme yaşandı, 8 kişi kurtarıldı, 5 kişi öldü.

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Maltepe'deki 7 katlı binanın 3. katında dün sabah saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi; enkaz altında kalan 8 kişi kurtarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürerken, acı tablonun son hali havadan görüntülendi.

Maltepe'de dün sabah saatlerinde yıkılan 7 katlı binada enkaz altında kalan 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, yaşanan acı tablonun son hali havadan görüntülendi.

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin seferber olduğu arama kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarılırken, 5 kişi hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinden bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Gülce Turhan, Ahmet Muhammet İnan, Zeynep İnan, Mesut Bilece ve Hüseyin Özkurt'un cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.

Yaşanan faciadan geriye yıkılan binanın enkazı kalırken, ekiplerin geceden bu yana süren ve sabahın ilk ışıklarından itibaren devam eden çalışmaları havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de 7 katlı binanın 3. katında çökme yaşandı, 8 kişi kurtarıldı, 5 kişi öldü. - Son Dakika
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