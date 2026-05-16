Çaycuma\'da malul gazi Satılmış Ermiş\'e son görev

Çaycuma ilçesi Dereköseler Köyü'nde yaşayan Malul Gazi Satılmış Ermiş, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasimine Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Belediye Başkan vekili Sezai Bilici, İlçe Emniyet müdürü Uğur Duman ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende merhum gazinin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul ederken, Kaymakam Adem Kaya aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Askeri törenle gerçekleştirilen cenaze merasiminde dualar edilerek, ikindi namazına müteakip, Dereköseler köyü Kadılar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Satılmış Ermiş son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK
