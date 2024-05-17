Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin 19 Mayıs'ı Kutladı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin 19 Mayıs\'ı Kutladı

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin kutlama mesajı paylaştı.

17.05.2024 18:56  Güncelleme: 19:01
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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin kutlama mesajı paylaştı.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın cumhuriyet tarihinin önemli kilometre taşı olduğunu ve 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutlayacaklarını ifade etti. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı onun tüm görev ve rütbelerinin alınmasını hatırlatan Şahin, "Ulu Önder Atatürk bu mücadeleden vazgeçmeyerek, Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcına adım atmış ve ülkemizde tarih yazılan, ulusumuzun talihini değiştiren, antiemperyalist mücadeleyi ve tam bağımsızlığı hedefleyen bir işaret fişeğini ateşlemiştir" dedi.

Şahin, Amerikan mandacılığı ve İngiliz himayeciliği tartışmalarına Atatürk'ün tek seçenek koyduğunu vurgulayarak, "Ulusal Egemenliğin esası olan tam bağımsızlık ve çağdaşlaşma '19 Mayıs 1919' da başlayan kurtuluş ve aydınlanma yürüyüşü, bütün umutsuzları yıkarak, saltanat ve halifeliği sonlandırmış, bölünüp parçalanmak istenilen vatan toprağında, laik cumhuriyeti kurmuştur" diye konuştu.

Dökülen kanların, yitirilen binlerce canın korkunçluğunu, dehşet ve üzüntüsünü yaşan Atatürk'ün cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini hatırlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Son yıllarda hak ettiği önemde kutlanmaktan kaçınılan 19 Mayıs'ı, coşkuyla kutlayacağız. Ne kadar küçümsetilmeye ve unutturulmaya çalışılırsa çalışılsın, gençlerimiz ve bütün Ulusumuz, 19 Mayıs'ları sonsuza kadar yaşatmaya ve onurla yaşamaya kararlıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı, Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Nutuk'ta ifade ettiği gibi, 'Her durumda ve şartta' büyük coşku ile kutlayacağız. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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