Mamak Belediyesi Ekoköy'ü Hayata Geçirdi - Son Dakika
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Mamak Belediyesi Ekoköy'ü Hayata Geçirdi

02.05.2022 13:13
Mamak Belediyesi Ekoköy'ü Hayata Geçirdi

Mamak Belediyesi EKOKÖY projesini hayata geçirdi. 25 bin metrekarelik alanda, Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirilen EKOKÖY’de meyve ve sebze bahçelerinin yanı sıra Lavanta ve Gül Bahçesi, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler, Sera, Tohum Ambarı, Fırın, Kafeterya, Laboratuvar, Atölyeler, Satış Tezgahları bulunuyor.

Mamak Belediyesi EKOKÖY projesini hayata geçirdi. 25 bin metrekarelik alanda, Gökçeyurt Mahallesi'nde hayata geçirilen EKOKÖY'de meyve ve sebze bahçelerinin yanı sıra Lavanta ve Gül Bahçesi, Aromatik ve Tıbbi Bitkiler, Sera, Tohum Ambarı, Fırın, Kafeterya, Laboratuvar, Atölyeler, Satış Tezgahları bulunuyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Toprak kokusunu özleyen Mamak'a gelsin diye boşa demiyoruz. EKOKÖY buram buram toprak kokuyor. Her adımda farklı bir alana hayranlık duyuyorsunuz. Bir yanda meyve ve sebzeler yetiştiriliyor bir yanda güller, lavantalar mis gibi kokuyor" dedi.

Lavanta tarlaları son yıllarda bir hayli fazla ziyaretçi akınına uğrayan yerler halini almış durumda. Mamak Belediyesi de Gökçeyurt'ta oluşturduğu Lavanta Bahçesi ile Ankaralılara hizmet sunuyor.  Görsel şöleni arkasına alıp fotoğraf çektirmek isteyenler soluğu Lavanta Bahçesi'nde alıyor. Mamak Belediyesi yetiştirdiği lavantalardan MAKKOP (Mamak Kadın Kooperatifi) bünyesinde sabunlar, lavanta keseleri, lavanta kolonyası üretimi de yapıyor.

Ürünler Lavanta Bahçesi'ndeki satış tezgahlarından ya da MAKKOP satış mağazalarından alıcısına ulaşıyor. Böylelikle kadın girişimi de desteklenmiş oluyor. Ekoköy'ün Mamak'a değer ve istihdam kattığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Toprak Kokusunu Özleyenleri Mamak Gökçeyurt'taki Lavanta Bahçemize davet ediyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Mamak Belediyesi Ekoköy'ü Hayata Geçirdi - Son Dakika


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