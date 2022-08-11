Manavgat Belediyesinden, kreş velilerine bilgilendirme - Son Dakika
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Manavgat Belediyesinden, kreş velilerine bilgilendirme

11.08.2022 12:15
Manavgat Belediyesinden, kreş velilerine bilgilendirme

Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim ve öğretiminin başlamasıyla birlikte Side, Sarılar, Taşağıl ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören çocukların ailelerine, dönem içinde yapılacak çalışmalar hakkında seminer düzenledi.

Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 2022-2023 eğitim ve öğretiminin başlamasıyla birlikte Side, Sarılar, Taşağıl ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğrenim gören çocukların ailelerine, dönem içinde yapılacak çalışmalar hakkında seminer düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen seminer, Manavgat Belediyesinin psikoloğu Tolga Çelik tarafından yapıldı. Seminere 250 velinin yanı sıra toplamda 90 kişiden oluşan kreş öğretmenleri, şoförler, idari kadro ve mutfak ekibi katıldı. Kreş müdürü Emine Çataltaş, seminere gelen tüm velileri büyük bir nezaketle ağırladı. Ayrıca veliler, yeni eğitim yılı öncesinde kreş çalışanları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı da buldu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kreş Müdürü Emine Çataltaş, kreş çalışmaları, aktiviteler, çocukların kişisel gelişimleri ve eğitim dönemi boyunca yapılacak faaliyetler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Veliler, oldukça verimli geçen toplantının ardından duydukları memnuniyeti belirterek Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve kreş çalışanlarına teşekkür etti.

Kreş Müdürü Emine Çataltaş, "Manavgat Belediyemizin kreşlerinde bugüne kadar eğitim alan binlerce çocuğumuz, çağdaş ve modern bir şekilde geleceğe hazırlandı. Yeni eğitim dönemi öncesinde siz değerli velilerimizle bir araya gelerek dönem içerisinde çocuklarımızın nasıl bir gelişim sürecinden geçeceğini aktarmak istedik. Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in de her zaman söylediği gibi çocuklarımız, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir şekilde öğrenim süreci görecek. Eğitim ve öğretim yılı çocuklarımıza, velilerimize ve kreş çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Manavgat, Çolaklı, Taşağıl, Sarılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesinden, kreş velilerine bilgilendirme - Son Dakika

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