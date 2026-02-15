Ramazan öncesi 22 bin sofraya büyükşehirden destek - Son Dakika
Ramazan öncesi 22 bin sofraya büyükşehirden destek

Ramazan öncesi 22 bin sofraya büyükşehirden destek
15.02.2026 13:02  Güncelleme: 13:03
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 22 bin gıda kolisi dağıtımına başladı. Sosyal inceleme sonuçlarına göre belirlenen ailelere kapı kapı yapılan teslimatlarla destek sağlanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini hanelere taşımak amacıyla il genelinde önemli bir sosyal destek çalışması başlattı. Sosyal incelemeler sonucu belirlenen 22 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak gıda kolilerinin dağıtımı, ilk iftar öncesi tamamlanmak üzere hızla devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ekipler mahalle mahalle dolaşarak temel gıda malzemelerinden oluşan kolileri kapı kapı teslim ediyor. Temel mutfak ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak şekilde hazırlanan paketlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların bütçesine katkı sağlanması ve Ramazan ayını huzurla geçirmeleri hedefleniyor.

"Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Dağıtım süreci hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, çalışmanın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatıyla titizlikle yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Toplam 22 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak için sahadayız. Paketlerimizde bir mutfağın ihtiyaç duyacağı temel gıda ürünlerinin tamamı yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız."

Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirecek farklı projelere de imza atmaya devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İnceleme, Yerel, Son Dakika

