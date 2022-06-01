Manisa Büyükşehir'den üzüm üreticisine 100 bin sepet desteği - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir'den üzüm üreticisine 100 bin sepet desteği

01.06.2022 15:05
Manisa Büyükşehir'den üzüm üreticisine 100 bin sepet desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Üzüm Üreticisine 100 Bin Sepet Desteği Projesi' çerçevesinde yapacağı 15 dekar ve altı bağ alanına sahip 10 bin üreticiye 100 bin adet plastik sepet desteklemesi ile ilgili programını netleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Üzüm Üreticisine 100 Bin Sepet Desteği Projesi' çerçevesinde yapacağı 15 dekar ve altı bağ alanına sahip 10 bin üreticiye 100 bin adet plastik sepet desteklemesi ile ilgili programını netleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen 'Üzüm Üreticisine 100 Bin Sepet Desteği Projesi' çerçevesinde 15 dekar ve altı bağ alanına sahip 10 bin üreticiye 100 bin adet plastik sepet desteklemesinde bulunulacak. Sepetlerin, yüzde 100 Büyükşehir Belediyesi hibesi ile kişi başı 10'ar adet dağıtılacağı belirtilirken, üreticilerin, sepet teslimatı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Çiftçi Belgesi'ni ibraz etmelerinin yeterli olacağı bildirildi. İlçelerde dağıtımı yapılacak olan sepet miktarının adetlerle sınırlı olduğu ifade edildi. - MANİSA

Manisa Büyükşehir'den üzüm üreticisine 100 bin sepet desteği
Manisa Büyükşehir'den üzüm üreticisine 100 bin sepet desteği

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Kaynak: İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir'den üzüm üreticisine 100 bin sepet desteği - Son Dakika


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