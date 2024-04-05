Manisa\'da Bayram Süresince Toplu Taşıma Ücretsiz

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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Belediye iştirakleri bünyesindeki resmi toplu taşıma araçları bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Yapılan açıklamada 10-12 Nisan 2024 tarihleri arasındaki üç günlük süre boyunca vatandaşların bu uygulamadan yararlanabileceği belirtildi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ile MANULAŞ bünyesindeki elektrikli otobüslerin bayram süresince ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi her bayram olduğu gibi bu bayram da şehir içi ulaşımı vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sunarak vatandaşın bayram süresince daha rahat bir şekilde seyahat etmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanlığının 4.4.2024 tarihli ve 8301 sayılı kararına istinaden Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren resmi toplu taşıma araçları bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet sunacak. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "10 Nisan 2024 Çarşamba günü, saat 00.00'dan (Salı'yı Çarşamba gününe bağlayan gece) 12 Nisan 2024 Cuma günü saat 00.00'a kadar olan sürede Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ile MANULAŞ'a ait elektrikli otobüsler ücretsiz olarak taşıma yapacaktır" denildi. - MANİSA