Manisa Akhisar'da Oyuncak Fabrikasında Yangın

(MANİSA) - Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oyuncak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 12.00 dolaylarında yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bünyesindeki su tankerleri ve itfaiye arazözlerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken tedbir amaçlı olarak fabrikanın çevresindeki alanların tahliye edildiği bildirildi.