Manisa İlçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

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Manisa'nın Salihli, Kula, Alaşehir, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yılı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından ilçe şehitliğinde dualar edilerek Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yoğun katılımın olduğu program, Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile son buldu.

Salihli'de 30 Ağustos kutlamaları

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen resmi törenle kutlandı. Atatürk heykeli önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Arif Yıldızhan Gökhan tarafından çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Arif Yıldızhan Gökhan yaptı.

Alaşehir'de 30 Ağustos kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama törenleri yapıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende Piyade Binbaşı Semih Tokay günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparken Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör şehitlik defterini imzaladı.

Sarıgöl'de 30 Ağustos kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yılı dolayısıyla Sarıgöl'de tören düzenlendi. Sarıgöl Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunulmasının ardından sağı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Günün önemini belirten konuşmayı jandarma Astsubay Veli Yağız yaptı. Törenlere Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Hasan Erdoğan, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, resmi daire amirleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri siyasi partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Selendi'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramının 102 yıldönümü sade bir törenle kutlandı. Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara ve Selendi Belediye Başkanı Murat Daban tarafından Devlet Bahçeli Kent meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayı Jandarma Astsubay Erdem Yılmazcan tarafından yapıldı. Öğrencilerin şiirlerin okumasının ardından Kaymakam Mustafa İlker Kara ve Belediye Başkanı Murata Daban ile Cumhuriyet Savcısı Esra Kaya, kent meydanında tebrikleri kabul etmesinin ardından buradaki program sona erdi. - MANİSA