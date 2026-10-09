Manisa Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Güney, 45 yıllık mesleğini emeklilikle noktaladı

Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşe Serap Güney, 45 yıllık meslek hayatını emeklilikle noktalarken mesai arkadaşlarının düzenlediği sürpriz doğum günü ve uğurlama programında duygu dolu anlar yaşadı.

Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşe Serap Güney, 45 yıllık meslek hayatının ardından emekliye ayrılırken mesai arkadaşları tarafından düzenlenen programla uğurlandı. Son mesai gününde hem doğum günü kutlanan hem de kendisine plaket ve çeşitli hediyeler takdim edilen Güney, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek Manisa'dan güzel hatıralarla ayrılacağını söyledi.

Emekliliği dolayısıyla görevinden ayrılacak olan Manisa İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşe Serap Güney, son mesai gününde ilk olarak Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Vali Özkan, görev süresi boyunca Manisa'da yürüttüğü başarılı ve özverili çalışmalar ile kamu hizmetlerine sunduğu katkılardan dolayı Güney'e teşekkür ederek emeklilik döneminin sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Sürpriz doğum günü kutlaması

Güney için öğle yemeği molasında, Manisa Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit'in de katılımıyla uğurlama programı düzenlendi. Programda ilk olarak Güney'in doğum günü kutlandı ve pasta kesildi. Mesai arkadaşlarının sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan Güney, yeni yaşına ilişkin yaptığı konuşmada hayatı boyunca güzel insanlarla karşılaştığını belirterek, "Ben artık bugün fiili olarak 65 yaşımı bitirmiş oluyorum. Böylece yaşım da ortaya çıkmış oldu, artık saklama şansım da kalmadı. Ama çok güzel bir hayat sürdüm. Acısıyla, tatlısıyla, zorlukları da oldu ama ben Allah'a şükrediyorum. Bana güzel şeyler gösterdi. Hayatımda güzellikler de çok oldu. Çok güzel insanlar oldu hayatımda. İzleri kaldı; yol gösterdiler, rehber oldular, ışık oldular. Bunları bir güzellik olarak gördüm ve herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım, gayret ettim" dedi.

"45 yıl hep severek, isteyerek çalıştım"

Programda Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit tarafından Ayşe Serap Güney'e plaket takdim edilirken kurum çalışanları da çeşitli hediyeler verdi.

Uğurlama programını düzenleyen Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit ve mesai arkadaşlarına teşekkür eden Güney, meslek hayatı boyunca görevini severek yaptığını ifade etti.

Manisa'da yaklaşık 3,5 yıldır görev yaptığını belirten Güney, "Sayın Valim, değerli çalışma arkadaşlarım, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben mesleğe çok da yabancı birisi değildim, ilk adımlarımı bu salonlarda atmıştım. Kısmet böyleymiş, Manisa'dan emekli olmak varmış. Tam 45 yıldır bu mesleği yapıyorum. 45 yıl süre içerisinde hep severek çalıştım, hep isteyerek çalıştım. Zorlukları oldu bütün zorluklar gibi ama ben insan ilişkilerini sevdiğim için severek çalıştım. Sizlerle de aynı şekilde devam ettim" diye konuştu.

Vali Vahdettin Özkan'a önderliği, anlayışı ve yol göstericiliği için ayrıca teşekkür eden Güney, birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarının desteğinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Güney, "Birlikte görev yaptığımız süre içerisinde bana desteklerinizden dolayı, katkılarınızdan dolayı, emeklerinizden ve samimiyetinizden, dostluğunuzdan, arkadaşlığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Ben de güzel hatıralarla ayrılmış olacağım" ifadelerini kullandı.