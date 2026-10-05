Manisa Ticaret Borsası seçiminde 182 üye Özkasap ile Seyyar arasında oy kullanıyor

Manisa Ticaret Borsası'nda mevcut Başkan Sadık Özkasap ile Rıza Seyyar'ın yarıştığı seçimde 182 üye oy kullanıyor. Sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımla borsanın yeni dönem başkanı belli olacak.

Manisa Ticaret Borsası'nda başkan ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Sadık Özkasap ile Rıza Seyyar'ın başkanlık için yarıştığı seçimde borsa üyeleri sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Borsa binasında kurulan sandıklarda oy verme işlemi sürerken, seçimde toplam 182 üyenin oy kullanacağı belirtildi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek de borsaya gelerek 1 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçilecek. Sayım sonucunda Manisa Ticaret Borsası'nın yeni dönem başkanı belli olacak.

Özkasap: "Üreticinin ve tüccarın yanında olmaya devam edeceğiz"

Mevcut Başkan Sadık Özkasap, üyelerin borsayı gelecek 4 yıl yönetecek meclisi seçeceğini belirterek seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmasını diledi.

Özkasap, Manisa Ticaret Borsası olarak üreticinin, tüccarın ve ihracatçının yanında olduklarını belirterek, yeni hizmet binasında zeytinyağı laboratuvarı ve üzüm için kort bekleme salonu oluşturacaklarını söyledi.

Manisa Ticaret Borsası'nın 100 yıllık bir kurum olduğunu vurgulayan Özkasap, bugüne kadar verilen sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Seyyar: "Önceliğimiz çiftçiye dokunmak"

Başkan adayı Rıza Seyyar ise seçimin demokratik ve temiz bir şekilde tamamlanmasını dileyerek, "Bütün temennim sonunda kazanan Manisa olsun" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır tarım endüstrisinin içerisinde olduğunu belirten Seyyar, Ticaret Borsası'nın hizmet üreten bir kurum olması gerektiğini söyledi. Çiftçinin maliyetlerini azaltacak çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Seyyar; toprak analizi, akredite zeytinyağı ve ilaç kalıntısı laboratuvarlarının kurulmasını önerdi.

Seyyar ayrıca lisanslı depoculuk, çiftçi eğitimleri, iyi tarım uygulamaları, sözleşmeli tarım ve kontrollü üretimin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Seçimde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılacak ve yapılacak sayımın ardından Manisa Ticaret Borsası'nın yeni başkanı kesinleşecek.