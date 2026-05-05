Mardin'de 1 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de 1 Mayıs Coşkusu

05.05.2026 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Mayıs'ta Mardin, turist akınına uğradı; tarihi ve sıcak atmosferi ile ziyaretçileri etkiledi.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Türkiye'nin birçok noktasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlanırken, hafta sonu ile resmi tatili birleştiren turistler Mardin'e akın etti.

Mardin, tarihi dokusu, taş evleri, dar sokakları ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde turistlerin uğrak noktası oldu. 1 Mayıs tatilini fırsat bulan ziyaretçiler Türkiye'nin farklı şehirlerinden Mardin'e gezmeye geldi.

Kahramanmaraş'tan gelen Fatma Sena, şehrin kendine has atmosferinden çok etkilendiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Buraya geldiğimden beri açıkçası bu şehrin bir ruhu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir atmosferi var. Şehre girdiğinizde ilk başta sizi büyük bir misafirperverlik karşılıyor. Şehrin içine girdiğinizde de zaten görebilirsiniz bunu, bayağı insanlar güler yüzlü. Sıcakkanlılar. Esnafları da aynı şekilde öyle. Eskiden beri bir Mezopotamya şehri olduğu çok belli. Eski bir tarihi var gerçekten. Konaklara da girdiğinizde zaten bunu hissediyorsunuz iyice. Evlerin içinde, evlerin dışında bir şeylerin yaşandığı, güzel anıların olduğu belli. Güzel anılarla beraber acı anılar da vardır muhakkak diye düşünüyorum. Çünkü bir hikaye yaşanıyor orada, belli. Girdiğiniz andan itibaren onu hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı."

Adana'dan Mardin'e gelen Esra Akçakoyun, tarihi atmosferde heyecanla gezdiklerini belirtti. İlk kez Mardin'e gelen Hatice Günara Akçakoyun, "Evlerin taştan yapılmış olması çok hoşuma gitti, bana Kapadokya'yı anımsattı. Dar sokakları çok güzel, burada yapılabilecek bir sürü aktivite var. Bir daha gelmeyi, hatta burada yaşamayı çok isterim" dedi.

Tekirdağ'dan gelen Esmanur Odabaşı, mimariye hayran kaldığını ve herkesin bu kültürü görmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'dan gelen bir Uğur Çetin ise şehrin güzelliği karşısında Mardin'den İstanbul'a taşınan arkadaşlarına şaşırdığını belirtti. Çetin, "Arkadaşlarıma video gönderip 'Buraları nasıl bırakıp da İstanbul'a geldiniz' diye sordum. Şehirde yaşanan yoğunluktan dolayı ufak bir park sıkıntısı var ancak onun haricinde buraya gelmeye ve bu güzellikleri görmeye kesinlikle değiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de 1 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:28:16. #7.12#
SON DAKİKA: Mardin'de 1 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.