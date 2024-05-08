Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Denetimlerini Sürdürüyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Denetimlerini Sürdürüyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kale bölgesi, Otogar ve mahalle ziyaretlerini gerçekleştirerek denetimlerini sürdürüyor. Son durağı Kapalı Çarşı olan Ünlü, gece geç saatlere kadar sıkıntıları yerinde inceledi.

08.05.2024 19:23  Güncelleme: 19:28
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, denetimlerini sürdürüyor. Dün Kale bölgesi, Otogar ve mahalle ziyaretleri yapan Ünlü'nün son durağı Kapalı Çarşı oldu. Gece yarısı Kapalı Çarşı'ya giden Ünlü, sıkıntıları yerinde inceledi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ziyaretçi kabullerinin yanı sıra inceleme ve denetim için mahalle ziyaretlerine de devam ediyor. Gününün büyük bir kısmını dışarıda geçirmeye çalışan Ünlü, gece geç saatlere kadar denetimler gerçekleştiriyor. Başkan Ünlü 7 Mayıs Salı günü akşama doğru denetimler gerçekleştirdi. Birim amirlerinin de hazır bulunduğu ilk ziyaret tarihi Kaleiçi bölgesi oldu. Kale sokaklarını gezen ve yapılması gerekenlerle ilgili denetimlerde bulunan Ünlü, "Marmaris'in kalbi sayılan, ilçemizin geçmişine tanıklık eden bu güzel sokakların birer cazibe merkezi haline gelmesi için yapılacak iyileştirme çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yaptık. Söz verdiğimiz gibi, Marmaris'imizin her noktasında diğer kurumlarla da ortak hareket ederek gereken tüm çalışmaları yapacak, ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Başkan Acar Ünlü ve beraberindekiler daha sonra Marmaris Otogarı'na geçti. Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte Marmaris Otogarı'nda incelemelerde bulunan Ünlü, esnaf ve yolcularla görüştü. Başkan Ünlü, yaşanan aksaklıkların ve sorunların giderilmesi için iki belediyenin en kısa sürede ortak çalışma yapacağını dile getirdi.

Ünlü'nün üçüncü durağı ise Armutalan ve Camiavlu Mahalleleri oldu. İlçenin nüfus açısından en yoğun mahalleleri arasında yer alan iki mahallede esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Başkan Ünlü, mahallelerin sorunlarıyla ilgili ilk ağızdan bilgiler aldı; ilk etapta yapabilecekler konusunda bilgiler verdi.

Gece geç saatlere kadar denetimlerine devam eden Başkan Ünlü'nün son noktası Kapalı Çarşı oldu. Esnafla görüşen Ünlü, "Birkaç hafta önce gündüz ziyaret ettiğimiz Kapalı Çarşı'da bu kez gece geç saatlerde denetimler gerçekleştirip, esnafımızla da görüşerek sorunları yerinde gördük. Kapalı Çarşı'ya çok önem veriyoruz. Her zaman esnafımızın yanında olacak; burayı ilçe ekonomisine ve nitelikli turizme katkı sağlayan bir yer haline getirmek için tüm gayretimizle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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