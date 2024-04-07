Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Mahalle Ziyaretlerine Başladı

Yerel

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, göreve başlamasının ardından ilk mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdi. Merkeze uzak ve turistik mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü vatandaşların hem bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için teşekkür etti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Marmaris Belediye Başkanlığı'na seçilen Acar Ünlü, ilk mahalle ziyaretlerini de gerçekleştirdi. Önümüzdeki hafta kutlanacak Ramazan Bayramı öncesi merkeze uzak mahalleleri ziyaret eden Başkan Ünlü, hem vatandaşların bayramını kutladı hem de seçimlerde verdikleri destek için kendilerine teşekkür etti. CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretler sabah Hisarönü Mahallesi ile başladı. Sırasıyla Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, Bayır, Osmaniye ve Turunç mahalleleri ziyaret edildi.

Gittiği her yerde ilgiyle karşılanan Başkan Acar Ünlü, köy kıraathanelerinde vatandaşlarla oturarak sohbet etti. Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının yaşandığı en özel günler olduğunu ifade eden Başkan Ünlü, "Baharla birlikte bayramı da karşılıyoruz. Neşeyle geçireceğimiz, hep beraber güleceğimiz, sevinçleri paylaşacağımız nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. Hisarönü, Bozburun, Selimiye, Orhaniye, Turunç gibi turistik mahallelerde mahalle sakinlerinin yanı sıra bayram tatili ve yaz sezonuna hazırlanan esnafla da bir araya gelen Başkan Ünlü acil çözülmesi gereken sorunlarla ilgili talepleri dinledi. Vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için belediye ekiplerine talimatlar verdi.

Başkan Ünlü, "Halkımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bayramlaşıyoruz hem de seçimlerde bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Artık seçim geride kaldı. Şimdi sıra Marmaris'i hak ettiği yere getirmekte Hepimiz Marmaris için gece gündüz çalışmaya, her noktasına hizmet getirmek için özveriyle görev yapmaya hazırız. Sizler de bu hizmet yolculuğunda en büyük destekçimiz olacaksınız. Bizi konuk eden halkımıza teşekkürlerimi sunuyor, hep birlikte daha nice güzel bayramlar diliyorum" diye konuştu. - MUĞLA