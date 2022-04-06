Marmaris Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

06.04.2022 11:59
Marmaris Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Marmaris Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısında Belediye'nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısında Belediye'nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris olarak dimdik ayaktayız. Geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.

Marmaris Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı Armutalan Kültür Merkezi'nde yapıldı. 1 yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda encümen ve İmar, Plan ve Bütçe, Kültür Sanat ve Turizm komisyonlarına yeni üyeler seçildi. Toplantıya başkanlık yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay açılışta yaptığı konuşmada Marmaris'in çok sıkıntılı bir dönemi geride bıraktığını belirterek, "Son iki yılda yaşadığımız felaketleri, olumsuzluğu herhalde hiçbir kent yaşamamıştır. Ancak bütün bu olumsuzlukların üstesinden elbirliğiyle gelmeyi başardık. Marmaris olarak dimdik ayaktayız. Geleceğe umutla bakıyoruz" dedi. Başkan Oktay Marmaris'e turist gelmeye başladığına da dikkat çekerek, "Kentimizin tüm yaşayanlarına hayırlı uğurlu, bol kazançlı, güzel bir sezon diliyorum" dileğinde bulundu.

Mecliste gündem maddeleri görüşülmeden önce geçtiğimiz ay ziyaret edilen Dubai ve Belgrad fuarlarıyla ilgili bilgi verildi. Belediye Başkanı Oktay ile birlikte fuarlara katılan Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk ve Meclis Üyesi Ali Kırlı yoğun bir görüşme trafiği yaşandığına dikkat çekerek "Marmaris'in pazar payını arttırmak için yaptığımız görüşmeler oldukça olumlu geçti" ifadesini kullandı.

Gündem maddelerinin görülmesinin ardından son madde olan 2021 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Belediye Başkanı Mehmet Oktay, meclis başkanlığını Başkanvekili Ethem Sayar'a bıraktı. Faaliyet raporu değerlendirilmesinin ardından oylamaya geçildi. Oylamada Marmaris 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıda, encümen ve komisyon üye seçimleri de yapıldı. Yapılan gizli oylamaya göre; encümen üyeliğine Selçuk Evci, Cengiz Kaya seçildi. İmar komisyonuna Selçuk Evci, Zülal Akyüz, Burak Demirtaş ve Süleyman Eroğlu; Plan ve Bütçe Komisyonuna Zülal Akyüz, Ali Aygün, Aylin Yüksel ve Mustafa Gökmen; Kültür Sanat ve Turizm Komisyonu'na da İhsan Öztürk, Ali Kırlı, Zülal Akyüz ve Ceyhan Eroğlu seçilen isimler oldu. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

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Mehmet Oktay, Marmaris, Nisan, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika


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