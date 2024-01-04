 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentin her mahallesinde estetik çalışmalar yaparak yeşil alanların bakımını ve temizliğini gerçekleştiriyor. Ayrıca yeni parkların yapımı da sürdürülüyor.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor
04.01.2024 - 13:42,
Abone Ol

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir noktasında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü son dönemde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kış aylarından itibaren ayrıntılı bir program dahilinde çalışmalarına devam eden ekipler, Marmaris'in her mahallesinde estetik çalışmalara imza atıyor. Ekipler, ilçe genelindeki yeşil alanlardaki ve parklardaki bakım çalışmalarının yanı sıra çiçek dikimi, ağaçlandırma, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, parkların temizliği gibi çalışmaları da yürütüyor.

Marmaris'in doğal güzelliğinin bilincinde daha yüksek standartlarda yaşam imkanı için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçelere dikilen çiçeklerin, ağaçların, bitkilerin korunması ve onlara zarar verilmemesi konusunda da vatandaşlardan duyarlılık bekliyor.

Görevliler eski parkların bakımlarını ihmal etmezken yeni parkların da yapımını sürdürüyor. Hisarönü Mahallesi'ndeki mesire alanı, Beldibi Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 2000 metrekare büyüklüğündeki park ve Armutalan Mahallesi sınırları içinde yer alan 2 yeni park çalışmaların devam ettiği noktalar arasında yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


14:48
İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Son Dakika
14:48 İstanbul'da Öğrenci Servisi Kaçırıldı: Şüpheli Araçla Birlikte Kayıplara Karıştı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:32:01. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement