Marmaris Ege Rallisi Seremoni Startı İle Başladı

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Marmaris Ege Rallisi seremoni startı ile başladı

MUĞLA - 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan Ege Rallisi, seremoni startı ile başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyon Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Meydanı'nda seremoni startı ile başladı. 64 ralli aracı ve 20 klasik otomobilin katıldığı Ege Rallisi'nde startlar, Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, il ve ilçe protokolünce verildi.

Marmaris'te bu yıl düzenlenen Ege Rallisi'nin seremoni startı aynı tarihlerde Cumhuriyetin ilk kadın otomobil yarışçısı Samiye Cahide Morkaya anısına Klasik Otomobil Kulübü tarafından ülkenin farklı illerinden gelen 20 klasik otomobil ile başladı. Vali İdris Akbıyık, il ve ilçe protokolü ve yarış komitesi ile klasik otomobilleri inceleyip yarışçılar ile sohbet ederek araçlar hakkında bilgi aldı.

Klasik otomobiller, ralli otomobilleri seremoni startının ardından çok yoğun bir seyirci katılımı ile İçmeler Mahallesi'ndeki 1,8 kilometrelik SSS Marmaris etabını geçerek ilçe girişindeki garaja geldi.

"12 yıl aradan sonra ilk kez yarıştı"

Dünya Ralli Şampiyonası WRC'de ilk ve tek puanı alan, 1995-2003 Türkiye Ralli Şampiyonu milli sporcu Volkan Işık, 12 yıl aradan sonra parkurlara geri Ege Rallisi ile geri döndü. Ünlü ralli pilotu ve eğitmeni Işık Marmaris etabı ile ilgili, "12 yıl aradan sonra şimdi bazı şeyleri hatırlamaya çalışıyorum. Otomobil yeni benim açımdan ilk defa burada kullanıyorum haliyle karakterini anlamaya çalışıyorum. Etaplar çok güzel ama bir o kadar da zor çok karışık esasında daha uzun kısa ve aynı zamanda topraklı taşlı hızlı çok hızlı etaplar her türlü karakteri görebiliyorsunuz bu yarışta. Zorlu bir ralli Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en zor ayağı denebilir diğerlerini zamanla göreceğim ama bu kadar zor olacağını düşünmüyorum. Bizim için ilk etapta iyi arabayla biraz tanışmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Birkaç hata yaptım o yüzden zamanım istediğim gibi değil ama gene de memnunum. Burada olmak çok güzel, yarın çok uzun bir yarış var" dedi.

4 yıldır ralli sporu ile uğraşan ve 3 yıldır tırmanış rallisi yaptığını belirten Sevcan Sağıroğlu ise, "Bugün ilk start aldık. Seyirci etabımızı tamamlayıp geldik. Yarın günün ilk startı başlayacak etaplar çok güzel çok hızlı, umarım kazasız belasız güzel bir yarış bizi bekliyor olur" şeklinde konuşarak bu yıl ilk defa ralliye katıldığını ifade etti.

Yarış pazar günü Sarnıç etabı ile tamamlanacak

100'den fazla teknik ekibin çalıştığı ve Volkan Işık, Ali Türkkan, Burak Çukurova, Uğur Soylu gibi şampiyon isimlerin yarıştığı şampiyonada, yarışçılar, 23 Mart Cumartesi günü 3 etaptan oluşan ve İçmeler, Bördübet, Selimiye rotasını içeren turu tamamlayarak servis alanına dönecekler. Aynı turun öğleden sonra bir kez daha tekrarlanmasıyla gün saat 16.28'de karayolları servis alanında sona erecek. Yarış, 24 Mart Pazar günü Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde Kuyucak (8 Kilometre) etabıyla start alıp, Akyaka (20,80 kilometre) etabını geçtikten sonra Sarnıç (14,25 kilometre) etabıyla tamamlanacak.

Ekipler, rallinin son günü olan 24 Mart Pazar günü ise Akyaka, Kıran ve Akbük tarafında yer alan etapları birer kez geçecek. Saat 14.00'ten itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda yer alan podyumda düzenlenecek ödül töreni ile heyecan sona erecek.