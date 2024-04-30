Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi\'ni ziyaret etti

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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Acar Ünlü ile görüştü.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, geçtiğimiz hafta Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etmişti. Kaymakam Kaya da bugün iade-i ziyarette bulundu. Başkanlık makamındaki görüşmede göreve geldiği bir aylık süre içinde yapılan çalışmalar ve mahalle ziyaretlerinde sorunlarla ilgili tespitler hakkında bilgi veren Başkan Ünlü, Marmaris'e en iyi hizmeti verebilmek için tüm kurumların uyum içinde çalışması gerektiğini belirtti. Kaymakam Nurullah Kaya da Marmaris'in çok özel bir ilçe olduğunu belirterek Başkan Ünlü'ye teşekkür etti ve işbirliği içinde görev yapacaklarının mesajını verdi. - MUĞLA