Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu - Son Dakika

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 1. sınıf öğrencileri Sare İmir, Meriç Ada Karataşoğlu ve Rüzgar Genç'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya başlandı. Bugünle özdeşleşen makam sahiplerinin koltuklarını miniklere devretmesi geleneği de devam etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da koltuğunu sembolik olarak Çağdaş Bilim Koleji İlkokulu öğrencilerine devretti. Öğretmenleri Vedat Katırcı eşliğinde Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret eden Sare İmir, Meriç Ada Karataşoğlu ve Rüzgar Genç sırayla Belediye Başkanı sıfatıyla taleplerini dile getirdi.

Rüzgar Genç, daha çok çocuk havuzu ve çocuk parkı yapılması isteğini dile getirirken, minik başkanlar Sare ve Meriç de Marmaris'in daha yeşil olmasını ve yeni ağaçlar dikilmesini istedi. Başkan Oktay da çocuklara daha çok park yapacakları ve daha fazla yeşil alan oluşturacaklarının sözünü verdi. "Sizler Marmaris'in gerçek sahiplerisiniz. Hata yapan, yerlere çöp atan büyüklerinizi gördüğünüzde onları uyarın. Bizler de sizin daha mutlu büyümenizi sağlamak için Belediye olarak çok çalışacağız" diyen Belediye Başkanı Oktay, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan 23 Nisan nedeniyle üç kız kardeş de başkanı ziyaret etti. İkiz olan Gezi ve Pera ile kardeşleri Simirna çizdikleri resimleri Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a hediye etti. Şehit Ahmet Benler İlkokulu'na giden öğrenciler hatıra defterlerini de Başkan Oktay'a imzalattı. - AYDIN