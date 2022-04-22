Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu

22.04.2022 17:50
Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 1. sınıf öğrencileri Sare İmir, Meriç Ada Karataşoğlu ve Rüzgar Genç'e devretti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 1. sınıf öğrencileri Sare İmir, Meriç Ada Karataşoğlu ve Rüzgar Genç'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı tüm yurtta çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya başlandı. Bugünle özdeşleşen makam sahiplerinin koltuklarını miniklere devretmesi geleneği de devam etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da koltuğunu sembolik olarak Çağdaş Bilim Koleji İlkokulu öğrencilerine devretti. Öğretmenleri Vedat Katırcı eşliğinde Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret eden Sare İmir, Meriç Ada Karataşoğlu ve Rüzgar Genç sırayla Belediye Başkanı sıfatıyla taleplerini dile getirdi.

Rüzgar Genç, daha çok çocuk havuzu ve çocuk parkı yapılması isteğini dile getirirken, minik başkanlar Sare ve Meriç de Marmaris'in daha yeşil olmasını ve yeni ağaçlar dikilmesini istedi. Başkan Oktay da çocuklara daha çok park yapacakları ve daha fazla yeşil alan oluşturacaklarının sözünü verdi. "Sizler Marmaris'in gerçek sahiplerisiniz. Hata yapan, yerlere çöp atan büyüklerinizi gördüğünüzde onları uyarın. Bizler de sizin daha mutlu büyümenizi sağlamak için Belediye olarak çok çalışacağız" diyen Belediye Başkanı Oktay, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan 23 Nisan nedeniyle üç kız kardeş de başkanı ziyaret etti. İkiz olan Gezi ve Pera ile kardeşleri Simirna çizdikleri resimleri Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a hediye etti. Şehit Ahmet Benler İlkokulu'na giden öğrenciler hatıra defterlerini de Başkan Oktay'a imzalattı. - AYDIN

Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu
Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu
Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu
Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu

YORUMLAR
500
Ağrı Valisi Varol, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti Ağrı Valisi Varol, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı Uluslararası Edirne 23 Nisan Çocuk ve Bilim Festivali başladı

Mehmet Oktay, Marmaris, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 18:00:33. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te makam koltuğu başkanların oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement