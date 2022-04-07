Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor - Son Dakika
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Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor

07.04.2022 17:32
Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor

Marmaris Fuarı, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra 21. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Marmaris Fuarı, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra 21. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Oktay, turistlerin gelmeye başladığını ve yoğun bir sezon beklendiğini belirterek, "Tanıtım çalışmalarının kazancını hep birlikte elde edeceğiz" dedi.

Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Marmaris Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon ve Gıda Fuarı 21. kez kapılarını açtı. Marmaris'te düzenlenen fuarın açılışına Marmaris Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise fuarın Marmaris için çok önemli olduğunu dile getirerek, " Thomas Cook'un iflası, pandemi, yangınlar, seller derken zor zamanlar geçirdik. Ama artık olumlu bir sürece doğru gidiyoruz. Marmaris Ticaret Odası, GETOB, TÜRSAB gibi tüm bileşenlerimizle birlikte yaptığımız tanıtım ve lobi çalışmalarının nihayet artık kazancını hep birlikte, bütün Marmaris olarak elde edeceğiz. Biz Marmaris Belediyesi olarak hep önümüze bakmaya, bu kentin ortak menfaati üzerine çaba göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen davetliler fuarı da gezdi. - MUĞLA

Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor
Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor
Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor
Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor
Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor

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Marmaris Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi Marmaris Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Mehmet Oktay, Dekorasyon, Marmaris, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor - Son Dakika


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