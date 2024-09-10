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Marmaris'te yağmurda deniz keyfi

MUĞLA - Turizm sezonunun devam ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte kısa süreli yağmurlarda başladı. Tatilciler yağan yağmura aldırmadan sahilde oturup, denizde yüzerek keyif yaptı.

Ülkemizin ve dünyanın en gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'te hava sıcaklıkları Eylül ayı olmasına rağmen yaz mevsimini aratmıyor. Kısa süreli bulut geçişi ile yağmur yağarken, bazı turistler kalkıp giderken, bazıları ise denizde yüzdü.

İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen Bianca Kid, "10 gündür Marmaris'teyiz o kadar güzeldi ki bu yağan yağmur asla keyfimizi bozamaz, hatta doğa için çok iyi olduğunu düşünüyoruz ' diyerek Marmaris'in ne kadar güzel olduğunu ve buradan gitmek istemediklerini ifade ettiler.