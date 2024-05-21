Marmaris Yat Limanı ve Barlar Sokağı Temizleniyor

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Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Yat Limanı ve Barlar Sokağı, Marmaris Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmasıyla tertemiz oluyor.

Marmaris Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ve turizm sezonunun da açılmasıyla temizlik çalışmalarına daha da ağırlık vermeye başladı. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleler, dereler, seyir tepeleri ve sahillerde rutin temizlik gerçekleştiren ekiplerin en yoğun çalıştığı noktalardan biri de Yat Limanı ve Barlar Sokağı oldu. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan Temizlik Müdürlüğü personeli her akşam binlerce kişiyi ağırlayan Yat Limanı ve Barlar Sokağı'nı köşe bucak temizledi. Tazyikli su ile her yeri yıkayan ve gecenin izlerini silen ekipler alanı yeni güne hazırladı.

Yat Limanı'na 24 saat boyunca 9 kez; Barlar Sokağı'na da gündüz 3, akşam 3 olmak üzere 6 defa çöp toplama aracı girdiğini belirten Temizlik Müdürlüğü yetkilileri; "Akşam yoğunluğunun başladığı, çöp arabasının giremediği durumlarda da temizlik elemanlarımız sahada çalışıyor. Sabahları da yıkaması yapılıyor. Tüm ekibimizle çalışmalara aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta işletmelere yayaların çöp atması için yürüyüş yoluna konulan sepetlere çöp atmamaları ve çöplerin belirlenen saatlerde çıkartılarak çöp araçlarına teslim edilmesi gerektiği ile ilgili tebligat yapıldığını hatırlatan yetkililer, bu konuda duyarlılık beklediklerini de sözlerine ekledi. - MUĞLA