Marmarisli öğrenciler hasat zamanında tarımı öğreniyor

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Marmarisli öğrencilerden hasat zamanı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Evren Paşa Ortaokulu, öğrencileri hasat zamanı projesi ile kuşkonmaz topladılar, sebze ve portakal bahçesi gezdiler, bal sağımı yaptılar, buğday tarlasında hem gezip hem de öğrendiler. Öğrenciler öğretmenleri Seda Öğretmen önderliğinde toprağa dokunarak yedikleri gıdaların nereden geldiği ve hangi aşamalardan geçerek sofralarına geldiklerini tecrübe ettiler.

Muğla'da yetişen tarım ürünlerini tanımak amacıyla "Hasat Zamanı" adlı bir proje başlatan Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, proje dahilinde Marmaris'ten yola çıkarak ürünlerin ekim, dikim ve hasadının yapıldığı tarlada hem ürünleri yakından tanıdılar hem de çiftçilerle sohbet edip tarımın önemini kavradılar.

"Bazı sebzeleri bu proje sayesinde öğrendik"

Öğrenciler, Akyaka'daki kuşkonmaz bahçesine gidip kuşkonmaz hasadı yaparken portakal bahçesine konumlanmış arı kovanlarından bal sağımı yaptı, buğday tarlasında da buğday başaklarını incelediler.

Ortaokul öğrencileri kuşkonmaz hasadında önceden kuşkonmazın ne olduğunu bilmediklerini ama "Hasat Zamanı" projesi sayesinde öğrendiklerini belirttiler. Öğrencilerden Meriç Armin; "Muğla'da yetişen ürünleri tanımak amacı ile hasat zamanı isimli bir proje başlattık, ürünlerin ekiminde dikiminde ve hasadında tarlada oluyoruz" dedi.

Öğrencilerden Derin Salt ise "Tarımın gelişmesi yaşamımız için çok önemlidir. Gelecekte tarımın önemi daha da artacak, projemiz kapsamında doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir tarım yöntemleri ve teknolojinin tarıma nasıl yön vereceğini öğreniyoruz" diyerek projeleri hakkında bilgi verdi.