MASKİ'den il genelinde sondaj çalışması - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Gördes ve Akhisar ilçelerinde sondaj çalışmalarına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşa yeterli içme suyu temin etmek için dört bir koldan çalışıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gördes'in Dereçiftlik Mahallesinde açılan içme suyu sondajının bağlantıları için bin 200 metrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı. Hat döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sondajın bağlantısı mahalledeki içme suyu deposuna yapılacak.

Öte yandan MASKİ'ye bağlı İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Seğirdim mahallesinin Çaltılıçukur bağlısında yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 10 litre verime ulaşılan kuyudan alınan numune, test edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Test sonucunun olumlu çıkmasının ardından hat bağlantıları yapılacak olan sondaj kuyusu ile özellikle yaz aylarında yaşanan su sorunu ortadan kalkacak. - MANİSA