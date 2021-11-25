Mavi Kelebekler'den kadına şiddete pankartlı tepki - Son Dakika

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın oyuncuları, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde açtıkları pankart ve hazırladıkları video ile sosyal medyadan kadın cinayetlerine karşı farkındalık çağrısı yaptı.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı oyuncuları, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde, 'Kadına şiddete seyirci kalma' pankartı ve hazırladıkları video ile kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlere tepki gösterdi. Yerli ve yabancı oyuncuların tamamına yakınının katıldığı farkındalık videosunda 'Kadına şiddetin gerekçesi olmaz', 'Kadınlar ve erkekler toplumun her alanında eşittir', 'Güçlü kadından korkma', 'Kadın güçlüyse hepimiz güçlüyüz' ve 'Kadına şiddete seyirci kalma' sözleri yer aldı.

"Güçlü kadın güçlü toplum demektir"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kadın Hentbol Takımı oyuncularının gösterdiği hassasiyetten ötürü mutlu ve gururlu olduğunu belirtti. Esen, "Şiddet sadece fiziksel değildir. Psikolojik baskı, ekonomik baskı, sözlü saldırı, cinsel zorlama, hürriyetten yoksun bırakma, varlığını yok sayma da bir şiddettir ve insanlık suçudur. Şiddete geçit vermeyeceğiz. Güçlü kadından korkmayın. Çünkü kadın güçlüyse hepimiz güçlüyüz. Kadınlar, toplumun değişimi, gelişimi, geleceği ve aile yapıları için çok önemliler. Güçlü bir kadın, güçlü bir toplum demektir. Ben de bir annenin evladı, bir kadının eşi ve iki kız babası olarak kadınlarımızın her zaman yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Mavi Kelebekler'imizi de hassasiyetlerinden dolayı kutluyorum" dedi. - ANTALYA