Kapadokya Meslek Yüksekokulunda (MYO) altı ön lisans programına yönelik Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) saha değerlendirme süreci tamamlandı.

23-25 Kasım 2026 tarihleri arasında Ürgüp ve Mustafapaşa yerleşkelerinde gerçekleştirilen üç günlük değerlendirme kapsamında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü ile Fizyoterapi programları ilk kez değerlendirmeye alındı. Daha önce akredite edilen Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ameliyathane Hizmetleri ile İlk ve Acil Yardım programlarında ise ara değerlendirme yapıldı.

Değerlendirmenin ilk gününde Ürgüp Sağlık Yerleşkesinde açılış toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ramazan Temel, üniversitenin kalite kültürü, eğitim altyapısı, sektör iş birlikleri ve programların gelişim süreçleri hakkında sunum yaptı.

Değerlendirme ekipleri, saha ziyareti kapsamında Ürgüp ve Mustafapaşa yerleşkelerindeki sınıf, uygulama laboratuvarı, simülasyon merkezi, kütüphane ve sosyal alanları inceledi. Eğitim planları, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, fiziki ve teknolojik altyapı ile sürekli iyileştirme çalışmaları değerlendirildi.

Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi. Programların eğitim çıktıları, uygulama süreçleri ve sektörün beklentileri ele alındı.

Üç gün süren saha değerlendirmesi, 25 Kasım'da gerçekleştirilen çıkış bildirimi toplantısıyla tamamlandı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen MEDEK'in yürüttüğü değerlendirmelerle mesleki eğitim programlarının kalite standartlarının geliştirilmesi, eğitim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve mezunların diploma tanınırlığı ile istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.