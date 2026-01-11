Sağlık çalışanlarından Bursalı sanatseverlere unutulmaz konser - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sağlık çalışanlarından Bursalı sanatseverlere unutulmaz konser

Sağlık çalışanlarından Bursalı sanatseverlere unutulmaz konser
11.01.2026 09:33  Güncelleme: 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medicana Bursa Hastanesi çalışanlarından oluşan Türk sanat müziği korosu, 'Yeni Yıla Merhaba' konseri ile Bursalı sanatseverlerden tam not aldı. Konser etkinliğine katılan isimler arasında hastane yöneticileri ve sanatçılar yer aldı.

Medicana Bursa Hastanesi çalışanlarından oluşan Türk sanat müziği korosu, Bursalı sanatseverlerden tam not aldı.

Medicana Bursa Hastanesi çalışan hekim, hemşire ve personelinden oluşan 'Medicana Türk Sanat Müziği Korosu' tarafından verilen konser, büyük ilgi gördü. Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi çalışanlarının sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi.

Medicana Sağlık Grubunun Yönetim Kurulu Üyesi, CEO'su, Genel Koordinatörü Sayın Reha Özkaya, Medicana Sağlık GrubuSatın Alma ve Lojistik Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bozkurt, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Milli, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, Medicana İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Aylin Konya, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi ve İzmir Medicana Hastanesi Koro Şefi Dilek Şafak Çakar, TRT Sanatçısı Nusret Yılmaz, Bursa Unesco Derneği Başkanı İlker Özarslan, Nilüfer Kadınlar Korosu Şefi Aysel Gürel, Çin Fahri Konsolosu Nejat Yahya, Medicana Sağlık Grubu Hukuk Müşaviri Av. Murat Davarcı, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve Ayhan Yörük'ün katılımlarıyla gerçekleşen konser etkinliği, izleyicilerden tam not aldı.

Şef Salih Berkmen yönetiminde Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun seslendirdiği "Yeni Yıla Merhaba Konseri", BAOB Oditoryumu'nda gerçekleştirdi. Hastane çalışanlarına ve Bursalı Sanatseverlere açık olan "Yeni Yıla Merhaba" konserinin sunuculuğunu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun tarafından yapıldı.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, "Sosyal sorumluluk projelerimizden biri olarak, bugün Türk Sanat Müziği ile Bursalı sanatseverlerin karşısına çıktık. Uluslararası arenada sağlık hizmetleri sunan bir grup olarak, böyle anlamlı bir etkinliğe destek vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Medicana Hastanesi olarak, sağlık hizmetleri ne kadar önemliyse, aynı oranda sosyal sorumluluk projelerinde de yer almak bizim için bir o kadar önemli ve gurur verici. Tabii ki, bu etkinliklerimizin devamı da olacak. Mayıs ayında çok daha büyük bir organizasyonla yine birlikte olacağız. Mayıs ayında halk müziğine yönelik bir çalışmamız olacak ve bu etkinliğe de tüm Bursalıları bekliyoruz. Bugün burada sizlerle olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hep birlikte çok güçlü bir şekilde yol alıyoruz, çok daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Hastane, Bursa, Müzik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanlarından Bursalı sanatseverlere unutulmaz konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
08:27
68 kentte “sarı“ alarm Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul’da kar aniden bastıracak
68 kentte "sarı" alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
07:00
Sürgündeki Rıza Pehlevi’den İran’daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin
06:21
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 09:44:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarından Bursalı sanatseverlere unutulmaz konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.