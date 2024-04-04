Mehmet Kıvrak Çine Belediye Başkanlığı'na mazbatasını aldı

Yerel

31 Mart yerel seçimlerinde Çine Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Kıvrak mazbatasını aldı. Kıvrak, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.

CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, CHP Kadın Kolları Başkanı Arzu Yavuz Kocabay, Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve kendisini karşılayan coşkulu bir kalabalıkla Çine Adliyesi'ne giden Başkan Kıvrak mazbatasını alarak, görevine başladı.

Daha sonra Çine Belediyesi'ne giden Kıvrak, şunları söyledi:

"Büyük bir teveccühle beni Çine Belediye Başkanlığı'na layık gören değerli hemşehrilerimle birlikte mazbatamızı aldım. Heyecanıma ortak olan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Hep birlikte çalışarak bayrağımızı hiçbir zaman indirmeyeceğiz. Bu gurur, bu coşku, bu mutluluk hepimizin Çinem. Birlikte kazandık, birlikte kutladık, şimdi vakit çalışma vaktidir. Güzel ilçemiz Çine için belediye meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla hep birlikte çok daha fazla çalışacağız. Enerjim yüksek, sözüm söz!"