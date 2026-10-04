Mehmet Torunoğlu'nun sarı listesi ATSO'da tüm meslek gruplarında seçimi kazandı - Son Dakika
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Mehmet Torunoğlu'nun sarı listesi ATSO'da tüm meslek gruplarında seçimi kazandı

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Mehmet Torunoğlu\'nun sarı listesi ATSO\'da tüm meslek gruplarında seçimi kazandı
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Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mehmet Torunoğlu'nun sarı listesi 18 meslek grubunun tamamında kazanırken Torunoğlu, seçimin kazananının Adıyaman'ın birlik beraberliği olduğunu söyledi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri tamamlandı.

Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mehmet Torunoğlu'nun sarı listesi, 18 meslek grubunun tamamında seçimi kazandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Organ Seçimleri, gerçekleştirildi. Oda üyelerinin sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Sandıkların açılmasının ardından yapılan sayımlarda Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mehmet Torunoğlu'nun oluşturduğu sarı liste, 18 meslek grubunun tamamında üstünlük sağlayarak seçimlerden zaferle çıktı.

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Torunoğlu, seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün birlik beraberlik içerisinde seçim yaptık. Sandıklar sayılmaya devam ediyor ama bütün sandıklarda iki kat üstünlüğümüz var. Ben burada herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu seçimin kazananı kaybedeni yok. Kazanan Adıyaman'ın birlik beraberliği oldu" dedi.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni dönemde görev yapacak meslek komitesi ve meclis üyeleri belirlenmiş oldu. Gerçekleştirilen seçimlerin Adıyaman iş dünyası, oda üyeleri ve kent için hayırlı olması temennisinde bulunulurken, seçim sürecine katkı sağlayan üyelere teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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