Mekke\'de Tarihi Ramazan Umresi

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe, bu yıl Ramazan ayında ziyaretçi akınına uğradı. Hac döneminde kota uygulaması devreye girdiği için 1447 hicri yılı, Ramazan ayı tarihinde en kalabalık umre ziyaretinin yapıldığı yıl oldu. Bu yıl Ramazan ayında Kabe'yi şu ana kadar 11 milyondan fazla Müslümanın ziyaret ettiği belirtiliyor. Kabe'nin etrafındaki avlu, ibadet edenlerle dolup taşıyor. Suudi Hac ve Umre Bakanlığı, Harem çevresindeki yeni düzenlemelerden sonra binde 1 olan ülke hac kotalarını ne kadar arttırabileceğini de yeni dönem için test ediyor. Her ülkede hac sırası yoğunluğu sebebiyle kotaların önce binde 1.5'a, sonrasında binde 2'ye çıkartılması değerlendiriliyor. Türkiye'de yaklaşık olarak 1.8 milyon kişi, Endonezya ve Malezya'da ise 3 milyondan fazla kişi hac için sıra bekliyor. - MEKKE