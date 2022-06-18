Meksika'da dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi - Son Dakika
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Meksika'da dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi

18.06.2022 20:30
Meksika'da dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi.

Dünyanın en yüksek katılımlı boks dersi Meksika'da gerçekleşti. Başkent Mexico City'nin tarihi merkezindeki meydanda açık havada yapılan boks dersine 14 bin 299 kişi katıldı. Düzenlenen boks dersinde Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman'ın yanı sıra Andy Ruiz ve Oscar Valdez gibi dünya şampiyonluğu bulunan 50 boksör yer aldı. Mexico City'nin tarihi merkezinde sabah toplanmaya başlayan katılımcılar yeşil, beyaz ve kırmızı renkli tişört giyerek Meksika bayrağını simgeleyecek şekilde meydana dizildi. Meksika milli marşının okunmasının ardından eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri ile başlayan tarihi boks dersi yaklaşık 30 dakika sürdü. Mexico City Valisi Claudia Scheinbaum Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle etkinliğe katılamazken sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, etkinliğe katılarak destek veren dünya şampiyonu boksörlere ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman etkinlik sonrası organizasyon yöneticilerini tebrik ederken kendilerine günün hatırası olarak üzerinde Guinness Rekoru simgesi bulunan bir altın kemer hediye etti.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre 14 bin 299 kişinin katıldığı etkinliğin Guinness Rekoru alması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Mexico City, Sonora, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meksika'da dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi - Son Dakika

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