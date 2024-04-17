Meksika'nın Başkenti Mexico City'de Sıcaklık Rekoru Kırıldı

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Meksika'nın başkenti Mexico City'de Pazartesi günü 34.2 santigrat derece ile 26 yıl sonra sıcaklık rekoru kırıldı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de sıcaklıkların rekor kırdığı açıklandı. Meksika Ulusal Su Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, termometrelerin pazartesi günü 34.2 santigrat dereceyi gösterdiği açıklandı. Meksika Ulusal Su Komisyonu Genel Direktörü German Martinez Santoyo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Mexico City tarihi için sıcaklık rekoru kırıldı. 9 Mayıs 1998 tarihinde 33.9 santigrat derece ile görülen en yüksek sıcaklık bugün 34.2 santigrat derece ile aşıldı" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanlığı önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle uyarı yayınladı. Yetkililer bölge halkından halka susuz kalmamalarını, gölgede kalmaya çalışmalarını ve güneş kremi kullanmalarını tavsiye etti.

Öte yandan, Pasifik Okyanusu ile Meksika Körfezi'ne kıyısı olan 8 eyalette sıcaklıkların 45 santigrat dereceyi aşması bekleniyor. - MEXİCO CİTY