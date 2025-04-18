Melikgazi Belediye Başkanı Gençlerle Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Gençlerle Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Gençlerle Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer söyleşisi yaptı. Başkan Palancıoğlu, gençlere eğitim ve kariyer tavsiyelerinde bulundu, onların fikirlerini dinledi.

18.04.2025 13:00  Güncelleme: 13:02
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu öğrencileri ile bir araya gelerek kariyer söyleşisi gerçekleştirdi.

Melikgazi Belediyesi Meclis Salonu'nda samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Palancıoğlu, hem tecrübelerini paylaştı hem de öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Eğitimler, atölyeler, etkinlikler ve birçok alanda düzenlenen söyleşiler ile eğitime destek olan Mektep Melikgazi'de söyleşilerin devam ettiğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin düşünceleri, bizim yol haritalarımız arasında. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Fikirlerinizi dinlemek, hayallerinizi öğrenmek benim için çok kıymetli. Ülkenin geleceği için gençlerimize önemli görevler düşüyor. Ben üniversitede öğretim üyesi olarak 16 yıl görev yaptım. Amerika'da 5.5 yıl doktora eğitimi aldım. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden belediye başkanlarından biriyim. Dolayısıyla birçok şeye tanıklık ettim. Zaman çok hızlı geçiyor. Bu zamanı dolu dolu yaşamak ve donanımlı bireyler olarak yetişmek önemli. Kullanmış olduğunuz teknoloji şuan çok gelişmiş halde. Her şey sizin gelişmeniz için elinizin altında hazır bulunuyor. Bu açıdan siz çok şanslısınız. Sizlere tavsiyem her yılın başında kendinize bir mektup yazın. Orada hedeflerinizi yazın. Her ay nitelikli bir kitap okuyun. Kendinize temel prensipler koyun. Yabancı bir dil öğrenin. Ulaşılabilir hedefler koyun kendinize. Sizler farklı alanlarda söz sahibi olmalısınız. Ülkemizin gelişmesi için gençlerin gelişmesi lazım. Mektep Melikgazi de sizlerin daha donanımlı yetişmesine destek olmak ve ilgi alanlarınızda daha da iyi olmanızı sağlamak için var. Kendinizi geliştirmek için zaman ayırın. Hayatınızda işten daha da önemli olan şey, eştir, ailedir. Aile ve kültür çok önemli. Gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Gençler ile yerel yönetim arasındaki diyaloğun güçlenmesi açısından bu programlar önemli yer tutuyor. Bu programa katılan tüm gençlerimize ve hocalarımıza teşekkür ederim" dedi.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Palancıoğlu, program sonunda soruları yanıtlayarak öğrencilerin fikirlerini de dinledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Gençlerle Kariyer Söyleşisi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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