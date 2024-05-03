Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanını Ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanını Ağırladı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanını Ağırladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Palancıoğlu, ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve çalışmalarda kolaylıklar diledi.

03.05.2024 12:15  Güncelleme: 12:27
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ü ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayan Başkan Palancıoğlu, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda yeniden Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkan Palancıoğlu'na ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Başkan Palancıoğlu'nun Melikgazi için güzel işlere imza atmaya devam edeceğini belirterek hayırlı olsun dileklerini iletip hizmetlerinde kolaylıklar diledi.

Kayseri için gönül birliğiyle, uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm'e ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanını Ağırladı - Son Dakika

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