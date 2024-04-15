Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çağrı Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çağrı Merkezini Ziyaret Etti

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediye çağrı merkezini ziyaret ederek vatandaşların çağrılarına cevap verdi. Başkan Palancıoğlu, çağrı merkezi çalışanlarıyla sohbet ederek gelen talepler hakkında bilgi aldı.

15.04.2024 16:32  Güncelleme: 16:36
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Belediye Çağrı Merkezini ziyaret ederek çağrı hattını arayan vatandaşların çağrılarına cevap verdi.

Çağrı merkezi çalışanları ile sohbet ederek belediyeye gelen talepler hakkında da bilgi alan Başkan Palancıoğlu; "Çağrı merkezi çalışanlarımız vatandaşlarımızın taleplerini gidermek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Gelen talepler ilgili müdürlüklere anında aktarılarak çözüm sağlanmaya çalışılıyor. Bugün çağrı personelimizi ziyaretimiz esnasında gelen bir çağrıya cevap vererek, arayan vatandaşımızla da sohbet ettik. Kendisine de sürpriz oldu. Belediyemize 2023 yılında 55 bin çağrı aldık. Bu çağrıların yüzde 98.2'si bize ulaşabilir durumda. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde ise belediyemize 12.900 çağrı geldi. Ekiplerimiz gelen talepleri çözümlemek için canla başla çalışıyor. 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan fotoğraf, talep ve konum belirterek hızlı bir şekilde bize aktarabilirler. 0352 252 13 33 numaralı çağrı merkezimiz ise her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde" dedi.

Vatandaşları dinlerken taleplerin çözümünde daha ilgili ve seri bir şekilde dönüş sağlamaları için çağrı merkezi çalışanlarına tavsiye de bulunan Başkan Palancıoğlu, tüm personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çağrı Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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