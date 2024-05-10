Melikgazi Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı

Melikgazi Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından aldığı hibe desteği ile Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunu tamamladı. Proje kapsamında güneş enerjisi santrali ve elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu.

10.05.2024 09:44  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından (CPVA) aldığı hibe desteği ile Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumunu tamamladı.

Projenin tamamlanması nedeniyle gerçekleştirilen programa Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı'ndan (CPVA) Başkan Yardımcısı Rasa Surauien, Takım Lideri Daiva Matonien, Uluslararası Uzman Jovita Ramanauskait ve Valius Serbenta katılım sağladı. Projenin çok kısa sürede ve başarıyla tamamlanmasından dolayı belediyemizi tebrik eden heyet, projenin diğer belediyelere örnek olabilecek nitelikte olduğunu belirterek Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkürlerini iletti. Proje konusunda bilgi veren Başkan Palancıoğlu şu ifadelere yer verdi;

"İklim değişikliğinin etkilerini toplum olarak gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz. Artan hava sıcaklıkları, aşırı yağışlar ve mevsimsel dengesizlikleri önlemek adına bizlere önemli vazifeler yüklemektedir. Projemizle tamamladığımız güneş enerjisi santrali, iklimi koruma adına attığımız önemli adımlardan biri daha oldu. Bu vesileyle, çalışmalarını bitirdiğimiz projenin Melikgazi'mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

'The Solar City Project' isimli proje çerçevesinde kurulan güneş enerjisi santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesinin planlandığını belirten Başkan Palancıoğlu; "Belediye hizmet binası çatısına ve otopark alanına 127kWp gücünde kurulan santral ile birlikte belediyenin güneş enerji santrali 3500kWp gücüne çıkarılmış oldu. Proje kapsamında TOGG gibi yeni nesil elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonu da kuruldu. Şarj istasyonunun harcayacağı enerji de yine güneş panellerinden karşılanacak şekilde planlandı. Bu yolla güneşten kazanılan elektrik enerjisi, yeni nesil elektrikli araçların istifadesine sunuldu. Güneşten elde edilen elektriğin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak ve model olmak adına özgün bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Melikgazi Belediyemizin tarımsal sulama için kullandığı sulama sistemlerinden birinin elektrik enerji ihtiyacı için güneş panelleri kullanıldı" dedi.

Projede elektrikli araçların belediye hizmetlerinde kullanımlarını arttırmak adına elektrikli atık toplama aracı da satın alınarak Melikgazi'nin hizmetine sunulduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, Melikgazi'ye değer katacak yatırım ve hizmetlerine hız kesmeden devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Hibe Desteği, Litvanya, Güneş, Avrupa Birliği, Çevre, Belediye, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geliyor
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
07:25 Brezilya’da Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 107’ye Çıktı Brezilya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 107'ye Çıktı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:10:58. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunu Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement