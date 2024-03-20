Melikgazi Belediyesi İldem\'de Yeni Akıl Küpü Kütüphanesi İnşa Ediyor

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Melikgazi'de 5 yılda 21 okul, 15 Akıl Küpü Kütüphanesi kazandırarak eğitime destek olan Melikgazi Belediyesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımına kısa zaman önce başladığı yeni akıl küpü kütüphanesinin inşaatı hızla yükseliyor.

"5 yılda 15 Akıl Küpü Kütüphanesi"

İlçeye yapılan Akıl Küpü Kütüphanelerinde yaklaşık 35 bin kişiye hizmet verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Güçlü toplum için eğitim en değerli bileşenlerden biridir. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde eğitim konusunda sayısız projeyi Melikgazi'mize ve Kayseri'mize kazandırdık. En değer verdiğimiz alanlardan biri olan eğitim konusunda projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Özel okuma salonlarından ders çalışma alanlarına, bilgisayar odalarından mola köşelerine, kafeye kadar çeşitli yönleriyle gençlerin istifadesine sunulan Akıl Küpü Kütüphanelerini gençlerimiz çok sevdi. Öğrencilerimize temiz, rahat ve nitelikli çalışma alanları oluşturmak için gayret ediyoruz. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz. 5 yılda 15 Akıl Küpü Kütüphanesini Melikgazi'mizdeki öğrencilerimize kazandırdık. İldem bölgemize ise ikinci akıl küpünü kazandırmak için çalışmalara başladık. İnşaatımız hızla devam ediyor. Yapımını en kısa sürede tamamlayıp, bölgemizdeki öğrencilerin hizmetine açacağız. Gençlerimize kendi evlerinden rahat bir ortam sunarak onları önemsiyoruz. Kütüphanelerimiz sabah erken vakitlerde açılıp, akşamda geç saatlere kadar açık kalıyor. İnşallah yeni dönemde de akıl küplerini her bölgemizle buluşturacağız " dedi. - KAYSERİ