Melikgazi'de Emlak Vergisi Ödemeleri Başladı - Son Dakika
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Yerel

Melikgazi'de Emlak Vergisi Ödemeleri Başladı

Melikgazi\'de Emlak Vergisi Ödemeleri Başladı
27.05.2025 11:37  Güncelleme: 11:39
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi'nin 1. taksit ödemelerinin başladığını ve 2 Haziran'da sona ereceğini duyurdu. Başkan Palancıoğlu, vatandaşların zamanında ödemelerini yapmaları gerektiğini belirtti ve hem yüzyüze hem de e-belediye üzerinden kolaylıkla ödeme yapılabileceğini vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ile İlan ve Reklam Vergisinin 1. Taksit ödemelerinin başladığını hatırlatarak, ödemelerin 2 Haziran'da son bulacağı çağrısında bulundu.

Gecikmeye düşülmemesi ve cezai işlem uygulanmaması adına vatandaşların ödemelerini zamanında yapmaları gerektiğini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit olarak tahsil edilen emlak vergileri için ilk ödeme dönemi başladı. Vergilerimizi ödeyelim vatandaşlık görevimizi yapalım. Ben de hem kendimin hem de annemin vergisini veznemizde ödedim. Tam 14 tane veznede arkadaşlarımız vergi ödemeleriniz için sizlere yardımcı oluyor. Sağ olsunlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaşlarımız kolaylıkla, beklemeden ödeme yapıyor. Ödemelerin son günü ise 2 Haziran Pazartesi. Melikgazili vatandaşlarımızın vergi dönemlerinde sıkıntı yaşamamaları adına her türlü ödeme kolaylığını sunuyoruz. Akıllı Belediyecilik kapsamında vatandaşlarımız belediyeye gelmeden işlemlerini e-belediye üzerinden 7/24 güvenli bir şeklide online olarak da yapabilirler. Kamu hizmetlerimizin sürdürülebilirliği açısından vergi yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesi önemlidir. Ayrıca ödemelerde yoğunluk olmaması için veznelerimizin çalışma gün ve saatlerini düzenledik. Hafta içi veznelerimiz sabah saat 08.30'dan akşam saat 19.00'a kadar açıktır. 31 Mayıs-1 Haziran hafta sonu saat 09.00 ve 17.30 arası veznelerimiz açık. Vergi ödemelerini yapan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Emlak Vergisi Ödemeleri Başladı - Son Dakika

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