Memur Sen Konfederasyonu 29. yaşını kutladı - Son Dakika
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Yerel

Memur Sen Konfederasyonu 29. yaşını kutladı

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Memur Sen Konfederasyonu'nun 29. yaşını kutladı. Başkan Miran, 'Memur Sen, emeğin sesini ve sözünü yükseltirken, küresel emperyalizmin sebep olduğu korkunç katliamlara maruz kalan mazlumların sesi ve sözü olmayı kendisine ödev edinmiş bir örgüttür' dedi.

09.06.2024 14:21
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Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Memur Sen Konfederasyonu'nun 29. yaşını kutladı. Başkan Miran, "Memur Sen, emeğin sesini ve sözünü yükseltirken, küresel emperyalizmin sebep olduğu korkunç katliamlara maruz kalan mazlumların sesi ve sözü olmayı kendisine ödev edinmiş bir örgüttür" dedi.

Türkiye'de toplam 1 milyon 78 bin 822 üye sayısına ulaşan Memur-Sen Konfederasyonunun kamu görevlileri sendikacılığında zirvedeki yerini güçlendirdiğinin altını çizen Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 9 Haziran 1995'ten bu yana emeğin sesini ve sözünü yükseltirken, küresel emperyalizmin sebep olduğu korkunç katliamlara maruz kalan mazlumların sesi ve sözü olmayı kendisine ödev edinmiş bir örgüt olan Memur Sen'in 29. kuruluş yıldönümünü kutladı. Miran, "Kurucu Genel Başkanımız Akif İnan'dan bugüne sendikal mücadelemize emek, ömür ve gönül verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, dar-ı bekaya irtihal etmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara afiyet diliyoruz" dedi.

Evrensele kucak açmış bir emek örgütü

Miran sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuruluşundan bugüne, sabır, sebat ve sadakatle, emeğin ve alın terinin sesini ve sözünü yükseltirken, diğerkam yüreklerin, vefakar üyelerimizin, güçlü teşkilatımızın, on bir hizmet kolumuzun iş yeri temsilcilerinin, şube başkanlarımızın, il temsilcilerimizin, komisyonlarımızın, genel merkez yöneticilerimizin azmine şahit olduk hep. Yine, bu kutlu davada omuz omuza mücadele ettiğimiz, mekanla birlikte insana yatırım yapan Bayındırlık çalışanlarına, yaşanabilir şehirler için seferber olan Yerel Yönetim çalışanlarına, bilgiyi habere dönüştüren, iletişimi geliştiren Haberleşme çalışanlarına, hayatımızı kolaylaştıran büro çalışanlarına, Hakk'a teslimiyet rehberi Diyanet ve Vakıf çalışanlarına, idrake irfan, kalbe sevgi yükleyen Eğitim çalışanlarına, enerjisini Türkiye için harcayan enerji ve sanayi çalışanlarına, kültürümüzü insanlıkla buluşturan Kültür çalışanlarına, akıl, ruh ve beden sağlığımızı koruyan Sağlık çalışanlarına, helal gıdayı devlet politikası yapmaya çalışan Tarım-Orman çalışanlarına, dostları buluşturan, gurbeti sılaya kavuşturan Ulaştırma çalışanlarına, Kadınlar Komisyonumuza, Genç Memur-Sen'imize, Engelli Memur-Sen'imize, Emekli Memur-Sen'imize, her biri bu destanın üyesi olan emeğin öncülerine selam olsun. Bu birlikte yazılmış bir destandır. Memur-Sen, sendikal tarihe akademik hizmet sendikacılığı mührünü vuranların adanmışlığının adıdır. Memur-Sen, geleceğe yürürken köklerine aidiyetini koruyan, geleceği geçmişe vefa göstererek kuran, geldiği yeri unutmayan bir erdemliler hareketi olarak bugün evrensele kucak açmış bir emek örgütüdür. Dünyanın dört bir yanındaki dostları, Memur-Sen'in sesini ve sözünü yükseltmektedir. Bir sandalye ve bir masayla başladığı yolculuğun Avrasya ölçeğinde Uluslararası Emek Konfederasyonu'nu kuran iradeye evrildiği bir güç, bir azmin adıdır." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Memur Sen Konfederasyonu 29. yaşını kutladı - Son Dakika

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