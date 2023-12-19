Menderes Belediyesi, İddialara İlişkin Açıklama Yaptı

Menderes Belediyesi, "Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın Sancaklı Mahallesi'nde yer alan ve tarla vasfındaki araziye yapılan iş yerine ruhsat verilmemesi" iddialarını içeren haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Suçlamalar gerçeği yansıtmamakta olup iftira niteliğindedir" denildi.

Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ve kamuoyunda yanlış algıya sebep olan asılsız haberlerle ilgili açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın Sancaklı Mahallesi'nde yer alan ve tarla vasfındaki araziye yapılan iş yerine ruhsat verilmemesi nedeniyle üzerine atılan suçlamalar gerçeği yansıtmamakta olup iftira niteliğindedir. Tamamen kurgulanarak, aslı astarı olmayan, çamur at izi kalsın mantığıyla gerçekleşen olay karşısında Belediye Başkan Vekili Özkan'ın yerel seçim sürecinde yıpratılmaya çalışıldığı ortadadır.Tarla vasfındaki arazilerin korunmasına yönelik adım atan Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan hakkında asılsız iddialarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş; asılsız haber yapan basın yayın kuruluşlarıyla ilgili tekzip yayınlamaları yönünde mahkemeye başvuru yapılmıştır. Yaklaşan yerel seçim sürecinde kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturmak adına yapılan tüm asılsız iddialara karşı şeffaflık ve hesap verebilir sorumluluk anlayışımızla hareket etmeye, adalete olan güven inancımızla Menderesli hemşehrilerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz."