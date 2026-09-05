Menemen\'de merhum Başkan Tahir Şahin\'in adı Gölpark ve Karanfil Sokak\'a verildi

Menemen Belediye Meclisi vefalı bir karara imza attı ve İlçede dört dönem belediye başkanlığı yapan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tahir Şahin'in adı, Gölpark ve Karanfil Sokak'a verildi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Merhum Tahir Şahin'in ailesiyle yaptığımız görüşme neticesinde büyük emeği olan Gölpark'a ve hayatında özel bir yeri bulunan Karanfil Sokak'a Tahir Şahin'in adını vermeye karar verdik" dedi.

Menemen Belediye Meclisi Eylül Ayı Oturumu, bir vefa örneğine sahne oldu. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan Başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, 4 dönem boyunca Menemen Belediye Başkanlığı yapan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Tahir Şahin'in adının iki noktaya birden verilmesine karar verildi.

Gölpark ve Karanfil Sokak

Merhum Tahir Şahin'in isminin verileceği iki yerden biri, Şahin'in hayatında önemli bir yer tutan Karanfil Sokak oldu. Karanfil Sokak, bundan sonra Tahir Şahin Sokağı olacak. Şahin'in adının verileceği ikinci yer ise Menemen Belediye Başkanlığı görevini yürütürken açılması için büyük emek verdiği ve hizmete açtığı Gölpark oldu. Gölpark'ın, Menemen Belediyesi Tahir Şahin Gölpark Tesisi olarak adlandırılmasına karar verildi.

"Siyasi ayrım yapmadan değerlerimizi yaşatacağız"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Geçtiğimiz yıl vefat ederek aramızdan ayrılan Merhum Tahir Şahin'in ismini ilçemizde yaşatacağımızı daha önce ifade etmiştik. Nitekim de Menemen Belediyesi olarak Temmuz ayında Tahir Başkan'ın vefat yıl dönümü için düzenlediğimiz anma törenimizde bu sözü en yakın zamanda yerine getireceğimizi ifade ettik. İlk meclis toplantımızda da konuyu gündeme taşıyıp karar aldık. Tahir Başkan'ın ismini verdiğimiz her iki alanda da sembolik olarak kendisi için önem taşımakla birlikte ailesine de danışarak bu kararı aldık. Değerlerimizin yaşatılması için hiçbir siyasi ayrım yapmadan, Menemen'e verilen emeğin hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle Tahir Başkan'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, değerli ailesine de saygılarımızı iletiyorum" dedi.