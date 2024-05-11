Menteşe Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Menteşe Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı Yayımladı

Menteşe Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı Yayımladı

Menteşe Belediye Başkanı ve Şehir Plancısı Gonca Köksal, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında anneliğin fedakarlık ve özveriyle tanımlanan en güçlü sevgi olduğunu vurguladı.

11.05.2024 08:57  Güncelleme: 08:58
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Menteşe Belediye Başkanı ve Şehir Plancısı Gonca Köksal, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Annelik, yalnızca biyolojik bağlarla değil, fedakarlık ve özveriyle tanımlanan en güçlü sevginin de bir ifadesidir" dedi.

Başkan Köksal, mesajında annelik sıfatının aynı zamanda tüm canlılara yönelik kalplerde taşınan bir sevgi olduğunu vurgulayarak, "Anneler Günü, sadece çocuklarını doğuranların değil, annelik içgüdüsüyle her canlıya sevgi dolu bir şekilde yaklaşarak onlara annelik yapan tüm kadınların günüdür. Karşılıklı ancak çıkar gözetmeyen sevginin kaynağı olan annelik bilinciyle, bizlere koruyucu, öğretici ve sevgi dolu bir yaşam sunan annelerimiz aynı zamanda hayat boyu destekçimizdir. Annelik duygusuyla sevgiyi, hoşgörüyü ve özveriyi anlamlı kılan, sadece anne olan değil, her canlıya annelik içgüdüsüyle sevgi besleyen tüm annelerin Anneler Gününü içtenlikle kutluyorum" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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