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Menteşe Belediyesi personeline toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Menteşe Belediyesi personeline toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi

Menteşe Belediyesi ve Yanındayız Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Eşit Bir Gelecek Yerelde Başlar' projesi kapsamında belediye personeline 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme' eğitimi verildi. Eğitimde, belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumsal yapıda eşitlik, kadına yönelik şiddetle mücadele ve yerel eşitlik eylem planları gibi konular anlatıldı.

Menteşe Belediyesi personeline toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi
18.12.2023 - 15:47,
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Menteşe Belediyesi ve Yanındayız Derneği işbirliği ile hayata geçirilen 'Eşit Bir Gelecek Yerelde Başlar' projesi kapsamında belediye personeline 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme' eğitimi verildi.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde, Proje Koordinatörü Ayşe Kaşıkırık tarafından belediye personellerine yönelik verilen eğitimde; 'Belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırma, politika belgelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kurumsal yapıda toplumsal cinsiyet eşitliği, belediyelerde eşitlikçi mekanizmalar, belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadele yaklaşımları, yerel eşitlik eylem planları' konuları katılımcılara slayt sunum ve örneklerle anlatıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye personellerine yönelik eğitimlere devam ettiklerini ifade ederek, "Personellerimizin halkımıza hizmet noktasında daha bilinçli, sağduyulu ve eşitlikçi olabilmesi için eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Yanındayız Derneği ile birlikte hayata geçirdiğimiz proje kapsamında personellerimiz belirlenen konu başlıklarında eğitim aldılar. Halkımıza daha sağlıklı hizmet üretebilmek için eğitimlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi personeline toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi - Son Dakika


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